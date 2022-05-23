Азаренко впервые высказалась о лишении Уимблдона очков. Она входит в совет игроков WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко высказалась о решении WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов. Азаренко входит в совет игроков WTA.

«Я здесь, чтобы выполнять свою работу. Я не собираюсь размещать напыщенные сообщения в социальных сетях, я посвящаю себя тому, чтобы помогать людям, насколько это в моих силах, при этом не делая это достоянием общественности.

Я верю в то, что мы хорошие люди, я верю в единство тенниса перед лицом такой сложной ситуации, сложившейся в мире.

Лишить Уимблдон очков – это то, что есть, мы знали, что данное решение будет подвергнуто критике, но мы все должны быть едины. Я могла бы много полемизировать на эту тему, но этот вопрос должен решаться внутри организации. Я готова обсудить это с каждым игроком лично и объяснить, что стоит за этим решением, и я хочу прояснить момент – совет игроков WTA не принимал участие в голосовании», — сказала Азаренко на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».