Вероника Кудерметова прошла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 29-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова встретилась с китаянкой Чжу Линь (99).

Победу со счётом 6:4, 3:6, 6:3 одержала Кудерметова. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. Китаянка выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету россиянки семь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором раунде соревнований Кудерметова встретится с победительницей матча между соотечественницей Камиллой Рахимовой (109) и сербкой Александрой Крунич (114). Действующая победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова ранее неожиданно уступила на старте турнира.