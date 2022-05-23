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Вероника Кудерметова прошла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Вероника Кудерметова прошла во второй круг Открытого чемпионата Франции
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 29-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова встретилась с китаянкой Чжу Линь (99).

Победу со счётом 6:4, 3:6, 6:3 одержала Кудерметова. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. Китаянка выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету россиянки семь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором раунде соревнований Кудерметова встретится с победительницей матча между соотечественницей Камиллой Рахимовой (109) и сербкой Александрой Крунич (114). Действующая победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова ранее неожиданно уступила на старте турнира.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 19:40 МСК
Чжу Линь
99
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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