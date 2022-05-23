Рафаэль Надаль прокомментировал уверенный старт на Открытом чемпионате Франции

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал уверенный старт на «Ролан Гаррос». 13-кратный чемпион турнира со счётом 6:2, 6:2, 6:2 обыграл австралийца Джордана Томпсона.
«Победа в трёх сетах – хорошее начало. Я неплохо провёл время на корте, но, конечно, есть вещи, которые я могу делать лучше и должен делать лучше. Однако это всё равно хорошее начало.
Прибавлять мне нужно во всём: необходимо улучшать движение, скорость форхенда должна быть выше. Но нужно учитывать, что сегодня корт был очень влажный.
Своим выступлением я доволен, но я из тех игроков, которые всегда стремятся к лучшему. И завтра на тренировке и в следующем матче я займусь поиском лучшего себя.
Конечно, у меня было бы больше уверенности в себе, если бы я выиграл Монте-Карло, Барселону, Мадрид и Рим. Когда ты побеждаешь, уверенности в себе больше, и соперники это чувствуют. К тому же ты привыкаешь к высокому уровню игры.
Но сейчас ситуация другая. Я травмировался. Но всё прошлое уже в прошлом – теперь мы на «Ролан Гаррос». Не знаю, как бы всё было, если бы я не травмировался. Вообще не люблю думать, что было бы если. «Если» – опасное слово», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.
В следующем раунде Надаль (5) сразится с представителем Франции Корентеном Муте (WC).
- 23 мая 2022
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