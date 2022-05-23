Организаторы «Ролан Гаррос» перенесли все матчи на открытых кортах на завтра из-за дождя

Организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение перенести на завтра, 23 мая, матчи, которые были прерваны из-за сильного дождя. Согласно прогнозам синоптиков, осадки усилятся.

Матч первой ракетки мира серба Новака Джоковича с японцем Йосихитой Нисиокой продолжается под закрытой крышей на корте Филиппа Шатрие.

Прерванные матчи:

Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Генри Лааксонен (Швейцария) – 6:2, 4:6, 0:2.

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Ришар Гаске (Франция) – 1:6, 2:5.

Артур Риндеркнеш (Франция) – Александр Бублик (Казахстан) – 2:6, 2:4.

Бенуа Пэр (Франция) – Илья Ивашко (Беларусь) – 3:6, 2:1.

Кристьян Гарин (Чили) – Томми Пол (США) – 3:2.

Себастьян Корда (США) – Джон Миллман (Австралия) – 1:0.

Ирина Бегу (Румыния) – Ясмине Паолини (Италия) – 4:6, 6:1, 1:0.

Аранча Рус (Нидерланды) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6, 4:2.

Кэти Волынец (США) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 2:1.

Анна Калинская (Россия) – Мэдисон Кис (США) – 2:1.