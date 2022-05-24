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Джокович оценил решение лишить Уимблдон очков. Он потеряет 2 тыс. за прошлогодний титул

Джокович оценил решение лишить Уимблдон очков. Он потеряет 2 тыс. за прошлогодний титул
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов.

«Я расстроен, потому что в общей сложности не смогу защитить 4000 очков (за Australian Open и Уимблдон). Но я рад, что ATP и руководящие органы встали на защиту игроков. Это демонстрирует турнирам «Большого шлема», что, если они примут ошибочное решение – а это сделал Уимблдон – у него будут последствия.

Уимблдон всё равно остаётся Уимблдоном, он всегда был моей детской мечтой. Я никогда не рассматривал его в качестве средства по набору рейтинговых очков, но я понимаю группу пострадавших игроков. Это безвыходная ситуация», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

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