Эмма Радукану прокомментировала свой старт на «Ролан Гаррос»
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12-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала успешный дебют на Открытом чемпионате Франции – 2022. Напомним, в матче первого круга Радукану обыграла чешку Линду Носкову (184).
«Носкова молода, но сильна. И очень мощно бьёт по мячу. Я быстро поняла, что, когда укорачиваю свои мячи, она захватывает преимущество. И тогда я подумала, что мне нужно что-то менять. Я начала больше вкладываться в удары, что, как мне кажется, выбило её из колеи. Но она несколько раз отлично пробила по мячу. Даже бэкхендом на бегу она отлично попадала по линии», – приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.
Во втором раунде соревнований Радукану встретится с представительницей Беларуси Александрой Саснович (47).
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