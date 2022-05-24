Джокович заявил, что у Уимблдона была альтернатива отстранению россиян, но он её отклонил

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович в очередной раз критически высказался о решении Уимблдона не допускать россиян и белорусов к соревнованиям.

«Я всегда поддерживал объединение игроков. Решения должны принимать Уимблдон и LTA, но несколько дней назад я узнал, что были и другие варианты – другие рекомендации от правительства Великобритании (помимо запрета на выступление российских и белорусских игроков), но они всё равно решили сами, не посоветовавшись ни с кем.

Это (недопуск игроков) было неверным решением, я его совсем не поддерживаю. Но в наше время это очень деликатная тема. Всё, что вы решите, приведёт, к сожалению, к большому конфликту, разделению вместо объединения. Организаторы могли бы учесть, к примеру, рекомендации ATP и WTA по выставочным мероприятиям с игроками из России, Беларуси и Украины, играющими во время турниров «Большого шлема», или кто-то может сыграть в миксте и отдать все деньги пострадавшим на Украине. Что-то в этом роде.

Было много разных идей, но связи с Уимблдоном не было. Это просто неправильно. Были решения лучше, чем затрагивать сразу две группы игроков.

Должны быть какие-то стандарты, критерии и взаимное уважение. Трудно сказать, что правильно, а что – нет. Это одна из тех ситуаций, где в проигрыше все», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».