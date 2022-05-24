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Гарбинье Мугуруса выложила пост после неожиданного поражения в первом круге «Ролан Гаррос»

Гарбинье Мугуруса выложила пост после неожиданного поражения в первом круге «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса опубликовала пост в соцсетях, после того как потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции. Позавчера, 22 мая, Мугуруса проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

«Непростое начало сезона. Но усердная работа и терпеливость всегда окупаются. Теперь готовлюсь к травяному сезону», — написала Гарбинье Мугуруса в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива гарбинье мугурусы

Отметим, что Гарбинье Мугуруса выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2016 году. В финале того турнира она обыграла знаменитую американку Серену Уильямс.

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