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Стэн Вавринка накричал на судью на вышке на «Ролан Гаррос» из-за необычной проблемы

Стэн Вавринка накричал на судью на вышке на «Ролан Гаррос» из-за необычной проблемы
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка не смог сдержать недовольства в матче первого круга «Ролан Гаррос». Вавринке не понравилось, что ему предоставили слишком холодную воду. Обнаружив это, швейцарец накричал на судью на вышке.

«Это ненормально на турнире «Большого шлема». Это нормально? Ты думаешь, что это нормально? Позовите кого-нибудь.

Уже было три смены сторон, я просил воды, которая была бы не столь чертовски холодной. Это нехорошо. Ты на «Ролан Гаррос» — и не можешь получить нормальную воду! Думаете, это нормально?» — приводит слова Стэна Daily Mail.

Проблемы с водой помешали Вавринке выиграть матч первого раунда. Он проиграл французу Корентену Муте со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 3:6.

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