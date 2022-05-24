Матс Виландер: я пока не ставлю Алькараса на один уровень с Джоковичем и Надалем

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер заявил, что пока не считает шестую ракетку мира, 19-летнего испанца Карлоса Алькараса теннисистом того же уровня, что Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые 20 и 21 раз соответственно брали титул на ТБШ.

«У Джоковича будет много матчей в вечерней сессии. Не думаю, что это для него значит так много, как для Рафаэля Надаля. Может, Алькарас в состоянии освоиться с любыми условиями, но я пока не ставлю его на один уровень с Новаком и Рафой. Надо посмотреть, как он выиграет три-четыре матча.

Смотрю на этих парней, как они сосредоточены… Не могу понять, как они поддерживают в себе этот огонь», — приводит слова Виландера Eurosport.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: