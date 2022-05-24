Матс Виландер: я пока не ставлю Алькараса на один уровень с Джоковичем и Надалем

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер заявил, что пока не считает шестую ракетку мира, 19-летнего испанца Карлоса Алькараса теннисистом того же уровня, что Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые 20 и 21 раз соответственно брали титул на ТБШ.
«У Джоковича будет много матчей в вечерней сессии. Не думаю, что это для него значит так много, как для Рафаэля Надаля. Может, Алькарас в состоянии освоиться с любыми условиями, но я пока не ставлю его на один уровень с Новаком и Рафой. Надо посмотреть, как он выиграет три-четыре матча.
Смотрю на этих парней, как они сосредоточены… Не могу понять, как они поддерживают в себе этот огонь», — приводит слова Виландера Eurosport.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
- 24 мая 2022
-
09:33
-
09:27
-
09:21
-
09:08
-
08:57
-
08:39
-
08:19
-
00:57
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:01
- 23 мая 2022
-
23:38
-
23:09
-
22:44
-
22:19
-
22:13
-
22:07
-
21:51
-
21:40
-
21:36
-
21:29
-
21:15
-
20:53
-
20:44
-
20:18
-
20:06
-
19:55
-
19:35
-
19:20
-
19:10
-
19:02
-
18:26
-
18:15
-
18:07