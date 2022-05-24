Джон Макинрой указал на ошибку организаторам Уимблдона, отстранивших россиян и белорусов
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.
«Считаю, что Уимблдон ошибся, сделав то, что сделано. И это усугубляется тем фактом, что ATP и WTA сказали, что очков не будет. Не понимаю, как это помогает игрокам.
Если игроки действительно считают, что Уимблдон совершил большую ошибку, не допустив к участию российских и белорусских игроков, тогда им следовало бы бойкотировать турнир», — приводит слова Джона Макинроя Eurosport.co.uk.
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