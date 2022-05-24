Хенмэн: Радукану нужна хорошая техническая база

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема» и бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал дебют 12-го номера рейтинга и соотечественницы Эммы Радукану на Открытом чемпионате Франции.

«Она совершила над собой большое усилие, согласившись на участие после вылета из турнира в Риме. Кажется, она в порядке.

Ей необходимо жёстко ставить себя, её соперница играла очень хорошо, но её настрой, её боевой дух помогли ей переломить игру. И это хороший знак. Её подготовка должна соответствовать её способностям в теннисе, и это не вызывает сомнений. Сейчас же ей необходима хорошая техническая база, которая обеспечила бы стабильность. Надеюсь, что она её получит», – приводит слова Хенмэна издание Eurosport.