Леся Цуренко: нечасто слышу слова в поддержку Украины. Люди будто ничего не понимают

Украинская теннисистка Леся Цуренко признала, что не так часто слышит от других игроков слова в поддержку её страны.

«Я слышу не так много слов в поддержку Украины. Сложно быть с людьми, которые выглядят так, будто ничего не понимают.

Я украинка, в моей стране идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), и это тяжело. Со мной говорили четыре или пять игроков. Когда это происходит не в твоей стране, не понимаешь, насколько это ужасно.

Хочу, чтобы весь мир увидел, что Украина — прекрасная страна с прекрасными людьми. Не знаю, могу ли я просить игроков больше переживать об этом, но мне хотелось бы, чтобы игроки, представители WTA, ATP просто больше поддерживали и демонстрировали большее понимание того, что действительно происходит», — приводит слова Цуренко First Post.

В настоящее время киевлянка Цуренко проживает в Италии.

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