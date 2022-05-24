Леся Цуренко: нечасто слышу слова в поддержку Украины. Люди будто ничего не понимают

Украинская теннисистка Леся Цуренко признала, что не так часто слышит от других игроков слова в поддержку её страны.
«Я слышу не так много слов в поддержку Украины. Сложно быть с людьми, которые выглядят так, будто ничего не понимают.
Я украинка, в моей стране идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), и это тяжело. Со мной говорили четыре или пять игроков. Когда это происходит не в твоей стране, не понимаешь, насколько это ужасно.
Хочу, чтобы весь мир увидел, что Украина — прекрасная страна с прекрасными людьми. Не знаю, могу ли я просить игроков больше переживать об этом, но мне хотелось бы, чтобы игроки, представители WTA, ATP просто больше поддерживали и демонстрировали большее понимание того, что действительно происходит», — приводит слова Цуренко First Post.
В настоящее время киевлянка Цуренко проживает в Италии.
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