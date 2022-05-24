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Джон Макинрой прокомментировал частую смену Эммой Радукану тренеров

Джон Макинрой прокомментировал частую смену Эммой Радукану тренеров
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о частых сменах тренеров звёздной британкой Эммой Радукану.

«Я тоже в своё время не верил в постоянного тренера, потому что в конечном итоге всё зависит от игрока. Но я был удивлён, когда она разошлась с наставником после победы на Открытом чемпионате США.

Это был большой шок для неё. Не знаю, в каком она сейчас состоянии. Сейчас ей сложнее, потому что ожидания стали намного выше. Поэтому ей нужно найти команду, с которой ей будет комфортно и которая позволит ей тренироваться так, как она это видит. Нет никакого другого способа получить удовольствие от корта, кроме как понять своего тренера», – приводит слова Макинроя издание Eurosport.

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