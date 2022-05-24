Тим Хенмэн: организаторы Уимблдона на самом деле не хотели отстранять россиян и белорусов

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн заявил, что организаторы Уимблдонского теннисного турнира на самом деле не хотели отстранять российских и белорусских игроков. Хенмэн входит в состав правления Всеанглийского клуба лаун-тенниса, ответственного за организацию Уимблдона.

«Вся эта история, связанная с тем, что российским и белорусским игрокам отказано в участии в Уимблдоне, представляет собой очень сложную ситуацию и очень прискорбна для всех вовлечённых сторон. Уимблдон на самом деле этого не хотел. Принятое решение поставило туры в затруднительное положение. Не думаю, что здесь есть какие-то победители.

Я испытываю огромную симпатию к российским и белорусским игрокам, которые не могут играть, но вижу гораздо более широкую картину происходящего на Украине. Будем надеяться, что это скоро закончится. Не думаю, что игроки пропустят Уимблдонский турнир. Титул победителя Уимблдона означает гораздо больше, чем рейтинговые очки», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

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