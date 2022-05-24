«Она уже слишком хороша для меня». Каролина Возняцки показала фото с годовалой дочерью

Бывшая первая ракетка мира и победительница одного турнира «Большого шлема» датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала фотографию с дочерью в социальных сетях.

Возняцки родила дочку, названную Оливией Возняцки Ли, в июне 2021 года. Отцом ребёнка является бывший игрок НБА Дэвид Ли.

«Она уже слишком хороша для меня», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

31-летняя Возняцки, чемпионка Открытого чемпионата Австралии 2018 года, завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. 6-го апреля теннисистка выиграла свой прощальный матч с также бывшей первой ракеткой мира и трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», немкой Анжеликой Кербер.