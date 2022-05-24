Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», не отдав ни сета

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 2-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретился со 103-м номером рейтинга аргентинцем Факундо Багнисом.

Победу со счётом 6:2, 6:2, 6:2 одержал Медведев. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Аргентинец не выполнил ни одного эйса, обошёлся без двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету россиянина 11 эйсов, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Медведев встретится с победителем матча между латвийцем Ричардасом Беранкисом (101) и сербом Ласло Джере (56). Действующим победителем соревнований является лидер сезона серб Новак Джокович.