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Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», не отдав ни сета

Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», не отдав ни сета
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 2-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретился со 103-м номером рейтинга аргентинцем Факундо Багнисом.

Победу со счётом 6:2, 6:2, 6:2 одержал Медведев. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Аргентинец не выполнил ни одного эйса, обошёлся без двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету россиянина 11 эйсов, семь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Медведев встретится с победителем матча между латвийцем Ричардасом Беранкисом (101) и сербом Ласло Джере (56). Действующим победителем соревнований является лидер сезона серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 12:10 МСК
Факундо Багнис
103
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 2    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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