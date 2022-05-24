Камилла Рахимова уступила на старте Открытого чемпионата Франции
Поделиться
Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 109-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова встретилась со 114-м номером рейтинга сербкой Александрой Крунич.
Победу со счётом 6:4, 6:3 одержала Крунич. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Крунич выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Рахимовой два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Крунич встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (29), до этого на старте турнира обыгравшей со счётом 6:4, 3:6, 6:3 китаянку Чжу Линь (99).
Комментарии
- 24 мая 2022
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:12
-
12:49
-
12:36
-
11:35
-
11:08
-
10:41
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
09:51
-
09:44
-
09:33
-
09:27
-
09:21
-
09:08
-
08:57
-
08:39
-
08:19
-
00:57
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:01
- 23 мая 2022
-
23:38
-
23:09
-
22:44
-
22:19
-
22:13
-
22:07
-
21:51
-
21:40
Партнерский контент