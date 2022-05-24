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Камилла Рахимова уступила на старте Открытого чемпионата Франции

Камилла Рахимова уступила на старте Открытого чемпионата Франции
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 109-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова встретилась со 114-м номером рейтинга сербкой Александрой Крунич.

Победу со счётом 6:4, 6:3 одержала Крунич. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Крунич выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Рахимовой два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Крунич встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (29), до этого на старте турнира обыгравшей со счётом 6:4, 3:6, 6:3 китаянку Чжу Линь (99).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 12:10 МСК
Александра Крунич
114
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Камилла Рахимова
109
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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