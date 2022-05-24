Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»

Стало известно, с кем вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет во втором круге Открытого чемпионата Франции. Соперником россиянина стал серб Ласло Джере (56-е место в рейтинге ATP), который в матче первого раунда победил литовца Ричардаса Беранкиса (101). Джере обыграл Беранкиса со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Оба соперника дважды подали навылет и сделали по четыре двойные ошибки. Джере использовал пять брейк-пойнтов из 10 (процент реализации составил 50%), а Беранкис — два из шести (33%).

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Даниил Медведев победил представителя Аргентины Факундо Багниса (103) со счётом 6:2, 6:2, 6:2.