Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»
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Стало известно, с кем вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет во втором круге Открытого чемпионата Франции. Соперником россиянина стал серб Ласло Джере (56-е место в рейтинге ATP), который в матче первого раунда победил литовца Ричардаса Беранкиса (101). Джере обыграл Беранкиса со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.
Оба соперника дважды подали навылет и сделали по четыре двойные ошибки. Джере использовал пять брейк-пойнтов из 10 (процент реализации составил 50%), а Беранкис — два из шести (33%).
Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Даниил Медведев победил представителя Аргентины Факундо Багниса (103) со счётом 6:2, 6:2, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 12:10 МСК
101
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
Окончен
0 : 3
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56
Ласло Джере
Л. Джере
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