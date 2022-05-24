Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

19-летний Хольгер Руне обыграл Дениса Шаповалова на старте «Ролан Гаррос»

19-летний Хольгер Руне обыграл Дениса Шаповалова на старте «Ролан Гаррос»
Комментарии

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 15-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов встретился с 40-м номером рейтинга датчанином Хольгером Руне.

Победу со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) одержал Руне. Продолжительность встречи составила 2 часа. Шаповалов выполнил шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Руне ноль эйсов, ноль двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Руне встретится с победителем матча между испанцем Педро Мартинесом-Портеро (43) и швейцарцем Генри Лааксоненом (96). Действующим триумфатором турнира является лидер сезона серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 12:10 МСК
Денис Шаповалов
15
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		1 6 4    
6 		6 7 7    
             
Хольгер Витус Нёсков Руне
40
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022