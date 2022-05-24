19-летний Хольгер Руне обыграл Дениса Шаповалова на старте «Ролан Гаррос»

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 15-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов встретился с 40-м номером рейтинга датчанином Хольгером Руне.

Победу со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) одержал Руне. Продолжительность встречи составила 2 часа. Шаповалов выполнил шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Руне ноль эйсов, ноль двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Руне встретится с победителем матча между испанцем Педро Мартинесом-Портеро (43) и швейцарцем Генри Лааксоненом (96). Действующим триумфатором турнира является лидер сезона серб Новак Джокович.