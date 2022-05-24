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Даниил Медведев прокомментировал победу и выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев прокомментировал победу и выход во второй круг «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над аргентинцем Факундо Багнисом в первом круге Открытого чемпионата Франции. Медведев, который пропустил начало грунтового сезона из-за операции по удалению грыжи, победил соперника со счётом 6:2, 6:2, 6:2.

«Чувствую себя очень хорошо. Было много поддержки и обсуждений от тренеров и докторов вплоть до прошлой недели. У меня был лишь один матч на грунте до этого, чтобы подготовиться, но я очень рад.

Я люблю «Ролан Гаррос» — по крайней мере, с прошлого года! Действительно надеюсь остаться здесь надолго. Год назад я проиграл в четвертьфинале. Надеюсь, в этот раз удастся дойти дальше», — приводит слова Даниила Eurosport.

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