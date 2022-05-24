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Екатерина Александрова прошла во второй раунд Открытого чемпионата Франции

Екатерина Александрова прошла во второй раунд Открытого чемпионата Франции
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встретилась с 83-м номером рейтинга WTA бельгийкой Гретье Миннен.

Победу со счётом 7:5, 6:3 одержала Александрова. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Александрова оформила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из одиннадцати. На счету Миннен один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Александрова встретится с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу (63) и итальянкой Ясмине Паолини (55).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 14:00 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Гретье Миннен
83
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
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