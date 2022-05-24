Екатерина Александрова прошла во второй раунд Открытого чемпионата Франции

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встретилась с 83-м номером рейтинга WTA бельгийкой Гретье Миннен.

Победу со счётом 7:5, 6:3 одержала Александрова. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Александрова оформила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из одиннадцати. На счету Миннен один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Александрова встретится с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу (63) и итальянкой Ясмине Паолини (55).