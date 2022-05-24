Янчук: Медведев дойдёт до третьего круга «Ролан Гаррос» — ему необходимо набрать форму

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос». В первом раунде Медведев обыграл 103-ю ракетку мира Факундо Багниса (Аргентина) со счётом 6:2, 6:2, 6:2.

«Сейчас у Медведева проходит этап набора игровой формы. Он же сеяный и попадает на более слабых соперников. Я думаю, что это очень хорошо, ему необходимо набрать форму. Учитывая, что матчи сейчас проходят через день, у него будет время восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Думаю, что до третьего круга Даниил дойдёт, а вот дальше могут возникнуть трудности», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: