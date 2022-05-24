Янчук: Медведев дойдёт до третьего круга «Ролан Гаррос» — ему необходимо набрать форму
Поделиться
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос». В первом раунде Медведев обыграл 103-ю ракетку мира Факундо Багниса (Аргентина) со счётом 6:2, 6:2, 6:2.
«Сейчас у Медведева проходит этап набора игровой формы. Он же сеяный и попадает на более слабых соперников. Я думаю, что это очень хорошо, ему необходимо набрать форму. Учитывая, что матчи сейчас проходят через день, у него будет время восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Думаю, что до третьего круга Даниил дойдёт, а вот дальше могут возникнуть трудности», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
Комментарии
- 24 мая 2022
-
16:32
-
16:25
-
16:05
-
15:55
-
15:49
-
15:15
-
15:02
-
14:27
-
14:22
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:12
-
12:49
-
12:36
-
11:35
-
11:08
-
10:41
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
09:51
-
09:44
-
09:33
-
09:27
-
09:21
-
09:08
-
08:57
-
08:39
-
08:19
-
00:57
-
00:57
-
00:39
-
00:38
Партнерский контент