Остапенко — о лишении Уимблдона очков: несправедливо играть на турнире, не идущем в зачёт

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года и 13-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.

«Решение должно быть справедливым для всех. Конечно же, игроки могут высказываться об этом, но решение остаётся не за ними. Вокруг немало слухов, но, как мне кажется, организаторы изменят решение. Не знаю, что будет с очками, но ещё многое может произойти за две недели.

Если не будет очков, то я не буду уверена в своих действиях. Сейчас я хочу сосредоточиться на «Ролан Гаррос». Мне кажется несправедливым выступать на турнире, который не пойдёт в зачёт. Вы можете победить и не подняться ни на одну строчку. И это странно», – сказала Остапенко на пресс-конференции.