15-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов критически высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов.
«Я не согласен с решением лишать «Уимблдон» очков, но понимаю, что в нём должны участвовать все, так как это профессиональные соревнования. Я полностью понимаю политику ATP в этом вопросе и ту ситуацию, в которой они находятся.
В турнирах должны участвовать лучшие игроки мира, откуда они родом, не должно иметь значения, понимаете? Все должны иметь возможность соревноваться.
Но всё же я не согласен с решением по очкам. От этого пострадают в основном топы – Новак, я, Хуби (Хуркач), Берреттини, мы потеряем много очков.
Это сложно. Думаю, можно было бы пойти по другому пути, например, заморозить 50% очков, как это делалось в прошлом году. Так было бы более справедливо. Есть ещё пример Фучовича, который после Уимблдона может выпасть из топ-100.
Есть те, которые хорошо играют на траве, и Уимблдон для них – редкая возможность набрать очки. И если лишить их этого шанса, им будет очень тяжело. Всё-таки травяной сезон очень короткий», — сказал Шаповалов на пресс-конференции после поражения в первом круге «Ролан Гаррос».
- 24 мая 2022
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