Бенуа Пэр — об Уимблдоне: мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы
Поделиться
Французский теннисист Бенуа Пэр в очередной раз критически высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов.
«99% игроков хотят набрать очки и провести турнир как обычно. Так что я хочу понять, ATP пытается защищать игроков или Россию… Мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы. И все игроки ATP расплачиваются за это. Я поеду на Уимблдон, получу чек, сыграю выставочный турнир», — сказал Пэр на пресс-конференции после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» от белоруса Ильи Ивашко со счётом 3:6, 5:7, 6:1, 5:7.
Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
18:43
-
18:35
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:46
-
17:32
-
17:22
-
16:32
-
16:25
-
16:05
-
15:55
-
15:49
-
15:15
-
15:02
-
14:27
-
14:22
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:12
-
12:49
-
12:36
-
11:35
-
11:08
-
10:41
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
09:51
-
09:44
-
09:33
-
09:27
-
09:21
Партнерский контент