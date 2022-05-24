Бенуа Пэр — об Уимблдоне: мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы

Французский теннисист Бенуа Пэр в очередной раз критически высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов.

«99% игроков хотят набрать очки и провести турнир как обычно. Так что я хочу понять, ATP пытается защищать игроков или Россию… Мне жаль Россию и русских, но это они создают все проблемы. И все игроки ATP расплачиваются за это. Я поеду на Уимблдон, получу чек, сыграю выставочный турнир», — сказал Пэр на пресс-конференции после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» от белоруса Ильи Ивашко со счётом 3:6, 5:7, 6:1, 5:7.

Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям.