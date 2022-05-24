Даниил Медведев оценил решение ATP лишить Уимблдон очков из-за отстранения россиян

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о критике решения ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов.

«Думаю, в первую очередь я хочу сосредоточиться на «Ролан Гаррос», потому что уже много чего было сказано про Уимблдон. Я хочу сосредоточиться на турнире, где я могу играть, хочется добиться хороших результатов.

Комментировать решение ATP непросто, но, когда я прочитал официальное заявление по этому поводу, нашёл его логичным, потому что они не просто поставили перед фактом: «Мы так решили», а всё объяснили. Это то, чего я не нашёл в объяснениях Уимблдона.

Я не сужу, правильное оно или нет, просто говорю, что оно выглядит более логичным и последовательным», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».