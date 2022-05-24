Медведев высказался о том, что после пропуска Уимблдона может стать первой ракеткой мира

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, как относится к тому, что после Уимблдона, на который не допущен, может сдвинуть серба Новака Джоковича с первой строчки в рейтинге ATP. Это может произойти из-за того, что ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков, вследствие чего Новак не сможет защитить 2 тыс. очков за прошлогоднюю победу.

«Очень странная ситуация (улыбается). Я бы очень хотел сыграть на Уимблдоне, я люблю Уимблдон, люблю играть на траве – и буду выступать на ней после «Ролан Гаррос».

Если не смогу сыграть на Уимблдоне, то буду готовиться к следующим турнирам и следить за событиями. Если очков не будет и я стану №1 – здорово. Если очки будут и я не стану №1 – будет обидно. Но я не могу поменять решение как ATP, так и Уимблдона», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».