Медведев высказался о том, что после пропуска Уимблдона может стать первой ракеткой мира

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, как относится к тому, что после Уимблдона, на который не допущен, может сдвинуть серба Новака Джоковича с первой строчки в рейтинге ATP. Это может произойти из-за того, что ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков, вследствие чего Новак не сможет защитить 2 тыс. очков за прошлогоднюю победу.
«Очень странная ситуация (улыбается). Я бы очень хотел сыграть на Уимблдоне, я люблю Уимблдон, люблю играть на траве – и буду выступать на ней после «Ролан Гаррос».
Если не смогу сыграть на Уимблдоне, то буду готовиться к следующим турнирам и следить за событиями. Если очков не будет и я стану №1 – здорово. Если очки будут и я не стану №1 – будет обидно. Но я не могу поменять решение как ATP, так и Уимблдона», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».
- 24 мая 2022
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