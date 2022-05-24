Россиянка Оксана Селехметьева не сумела пробиться во 2-й круг Открытого чемпионата Франции
Поделиться
Российская теннисистка Оксана Селехметьева не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
В первом раунде «Ролан Гаррос» Селехметьева (Q) уступила представительнице Словении Кае Юван со счётом 5:7, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Примечательно, что по ходу второго сета Селехметьева вела со счётом 5:0.
Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Юван — один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
21:35
-
21:24
-
21:01
-
20:39
-
20:08
-
19:39
-
19:27
-
18:58
-
18:52
-
18:43
-
18:35
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:46
-
17:32
-
17:22
-
16:32
-
16:25
-
16:05
-
15:55
-
15:49
-
15:15
-
15:02
-
14:27
-
14:22
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:12
-
12:49
-
12:36
-
11:35
-
11:08
Партнерский контент