Россиянка Оксана Селехметьева не сумела пробиться во 2-й круг Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Оксана Селехметьева не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В первом раунде «Ролан Гаррос» Селехметьева (Q) уступила представительнице Словении Кае Юван со счётом 5:7, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Примечательно, что по ходу второго сета Селехметьева вела со счётом 5:0.

Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Юван — один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.