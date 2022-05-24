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Россиянка Оксана Селехметьева не сумела пробиться во 2-й круг Открытого чемпионата Франции

Россиянка Оксана Селехметьева не сумела пробиться во 2-й круг Открытого чемпионата Франции
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В первом раунде «Ролан Гаррос» Селехметьева (Q) уступила представительнице Словении Кае Юван со счётом 5:7, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Примечательно, что по ходу второго сета Селехметьева вела со счётом 5:0.

Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Юван — один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 18:45 МСК
Оксана Селехметьева
196
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 4  
7 		7 7  
         
Кая Юван
68
Словения
Кая Юван
К. Юван
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