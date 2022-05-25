«В туре есть игроки, кроме Надаля и Джоковича». Эванс раскритиковал ATP за Уимблдон

32-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов.

«Я считаю это решение неправильным, но сам вопрос сложный. Очевидно, что у каждого есть своё мнение. Я хочу играть за очки, но понятно, что есть более важные вещи, чем то, чего я хочу.

Как и в большинстве случаев для обсуждения вопросов, были приглашены лучшие игроки, но в туре есть и другие, кроме Рафы и Новака. Чем ты лучше играешь в теннис, тем твоё мнение громче. Но делает ли это его правильным или неправильным? Значит ли это, что моё мнение или мнение Хэрриет Дарт хуже их мнения? Разочаровывает то, что ATP нас не спрашивала. Я как британец думаю, что нас должны были спросить», — приводит слова Эванса Mirror.