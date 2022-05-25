Карреньо-Буста сенсационно проиграл 158-й ракетке мира и вылетел с «Ролан Гаррос»

18-я ракетка мира, испанец Пабло Карреньо-Буста не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. На стадии первого круга он уступил 158-й ракетке мира Жилю Симону со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:1, 4:6.
Продолжительность встречи составила 3 часа 57 минут. За это время Карреньо-Буста выполнил 4 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 9 из 19 брейк-пойнтов. На счету Симона 3 эйса, 5 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге Симон встретится с представителем США Стивом Джонсоном.
Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.
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