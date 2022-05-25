Украинка Костюк высказалась в адрес Азаренко на фоне лишения Уимблдона рейтинговых очков

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась в адрес белоруски Виктории Азаренко, которая входит в совет директор WTA, после решения организации лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российский и белорусских спортсменов от участия в турнире.

«Посмотрите, что сказал Надаль, посмотрите, что сказал Джокович. Как вы можете получить поддержку от тура, когда лучшие игроки говорят такие вещи? Виктория Азаренко находится в совете игроков, принимает решения об очках на Уимблдоне, где она даже не участвует. И говорит, что у неё нет личной заинтересованности в принятии решений. Это нелепо», — приводит слова Костюк Reuters

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям.