Гаэль Монфис обратился к Жо-Вильфриду Цонге, который сыграл последний матч в карьере

Французский теннисист Гаэль Монфис обратился к соотечественнику Жо-Вильфриду Цонге, который вчера, 24 мая, провёл последний матч в карьере. В матче первого круга «Ролан Гаррос» Цонга проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 7:6 (7:8), 6:7 (4:7), 2:6, 6:7 (0:7).

«Спасибо, Жо», — написал Монфис в своих соцсетях.

«Спасибо», — ответил Цонга в комментариях.

Фото: из личного архива гаэля монфиса

37-летний Жо-Вильфрид Цонга — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).

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