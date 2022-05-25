Организаторы Уимблдона задумались о подаче иска на ATP и WTA за лишение рейтинговых очков
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Организаторы Уимблдона начали рассматривать возможность подачи иска на ATP и WTA, которые лишили турнир рейтинговых очков. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники. Напомним, ATP и WTA применили санкции к Уимблдону за то, что организаторы турнира отстранили российских и белорусских теннисистов.
Сообщается, что речь идёт о возможном нарушении долгосрочного соглашения со стороны ATP и WTA. Соглашение позволяет организаторам Уимблдона начислять рейтинговые очки за выступления на турнире. Также отмечается, что организаторы остальных мэйджоров, то есть Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, рассматривают возможность поддержки Уимблдона в этом деле.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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