Организаторы Уимблдона задумались о подаче иска на ATP и WTA за лишение рейтинговых очков

Организаторы Уимблдона начали рассматривать возможность подачи иска на ATP и WTA, которые лишили турнир рейтинговых очков. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники. Напомним, ATP и WTA применили санкции к Уимблдону за то, что организаторы турнира отстранили российских и белорусских теннисистов.

Сообщается, что речь идёт о возможном нарушении долгосрочного соглашения со стороны ATP и WTA. Соглашение позволяет организаторам Уимблдона начислять рейтинговые очки за выступления на турнире. Также отмечается, что организаторы остальных мэйджоров, то есть Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, рассматривают возможность поддержки Уимблдона в этом деле.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: