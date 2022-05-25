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Андрей Рублёв прокомментировал победу и выход во второй круг «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв прокомментировал победу и выход во второй круг «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У (71-е место в рейтинге ATP) в первом круге Открытого чемпионата Франции. Рублёв победил соперника со счётом 6:7, 6:3, 6:2, 6:4.

«Я знал, что он в состоянии сильно бить по мячу и играть по-настоящему стабильно. В первом сете он действительно играл на очень высоком уровне. Было тяжеловато. Но я постепенно старался найти путь, как играть всё лучше и лучше. В конце я играл гораздо лучше, чем в начале матча», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв сразится с Федерико Дельбонисом из Аргентины.

Турнирная сетка
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