Австралиец Джон Миллман выступил против отстранения россиян и белорусов от Уимблдона

Австралийский теннисист Джон Миллман заявил, что не поддерживает решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Напомним, решение организаторов Уимблдона идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают россиянам и белорусам играть в нейтральном статусе.
«Мне не нравится, как было принято это решение. Ходят слухи, что это решило руководство правительства [Великобритании]. Пусть правительство выступит и скажет, что это были они.
Я не люблю односторонних решений. Без каких-либо консультаций было принято одностороннее решение об отстранении игроков. Это просто противоречит сути тенниса.
С советом игроков, представителями игроков в совете ATP не консультировались до тех пор, пока не было принято решение. Российских и белорусских игроков даже не спросили, подпишут ли они декларацию [о том, что не поддерживают действия российского правительства] до принятия этого решения. Их даже не спросили, могут ли они её подписать. И именно в этом моменте управление в теннисе неправильное — на уровне турниров «Большого шлема». Потому что здесь должно быть партнёрство», — приводит слова Миллмана The West Australian.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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