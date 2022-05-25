«Я никогда не сдаюсь». Циципас прокомментировал тяжёлый старт на «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о непростом старте на Открытом чемпионате Франции – 2022.

Напомним, сегодня ночью, 25 мая, в рамках первого круга соревнований Циципас, отдав первые два сета, за 3,5 часа обыграл итальянца Лоренцо Музетти (66).

«Я никогда не сдаюсь, таков мой менталитет. Ты не думаешь о том, как бы тебе вернуться после двух проигранных сетов. Просто двигаешься от розыгрыша к розыгрышу и надеешься на то, что твои усилия оправдаются. Подобные ситуации напоминают восхождение на гору, и мне оно удалось. Да, на это ушло время, но я перехватил контроль», – сказал спортсмен на пресс-конференции.

Во втором раунде соревнований Циципас встретится с чехом Зденеком Коларжем (134).