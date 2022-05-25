Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я никогда не сдаюсь». Циципас прокомментировал тяжёлый старт на «Ролан Гаррос»

«Я никогда не сдаюсь». Циципас прокомментировал тяжёлый старт на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о непростом старте на Открытом чемпионате Франции – 2022.

Напомним, сегодня ночью, 25 мая, в рамках первого круга соревнований Циципас, отдав первые два сета, за 3,5 часа обыграл итальянца Лоренцо Музетти (66).

«Я никогда не сдаюсь, таков мой менталитет. Ты не думаешь о том, как бы тебе вернуться после двух проигранных сетов. Просто двигаешься от розыгрыша к розыгрышу и надеешься на то, что твои усилия оправдаются. Подобные ситуации напоминают восхождение на гору, и мне оно удалось. Да, на это ушло время, но я перехватил контроль», – сказал спортсмен на пресс-конференции.

Во втором раунде соревнований Циципас встретится с чехом Зденеком Коларжем (134).

Новость по теме
Циципас отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022