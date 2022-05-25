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Матс Виландер: Надаль и Джокович не вышли бы на такой уровень без Федерера

Матс Виландер: Надаль и Джокович не вышли бы на такой уровень без Федерера
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович не стали бы настолько сильными теннисистами без конкуренции со швейцарцем Роджером Федерером. Надаль 21 раз выигрывал турниры «Большого шлема», Федерер и Джокович — по 20.

«Такие игроки, как Рафаэль Надаль и Новак Джокович, не вышли бы на столь высокий уровень без Роджера Федерера, который задавал тон. То же самое и в женском теннисе с Сереной Уильямс, которая, возможно, является величайшей теннисисткой всех времён», — приводит слова Виландера Eurosport.

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