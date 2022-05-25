Бадоса – о завершившем карьеру Цонге: в 12 лет я мечтала подавать так же

Победительница трёх турниров WTA и четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала новость о завершении карьеры француза Жо-Вильфрида Цонги. Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Цонга уступил норвежцу Касперу Рууду (8).
«Он заплакал ещё до того, как закончился матч, и тогда меня тоже пробило на эмоции. Я почувствовала то же, что и он. Я люблю теннис и никогда не хотела бы уходить из него.
Я слежу за Жо с детства. Когда мне было 11 или 12 лет, я смотрела его выступления, и он был таким взрывным… потрясающий игрок. Мы с тренером изучали его подачу, потому что я мечтала подавать так же. Он вдохновлял меня, потому что всегда оставался позитивным на корте и за его пределами», – сказала спортсменка на пресс-конференции.
- 25 мая 2022
-
11:27
-
11:23
-
11:05
-
10:48
-
10:37
-
10:19
-
10:14
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:05
-
08:53
-
08:40
-
08:36
-
08:03
-
07:41
-
04:55
-
02:08
-
01:51
-
01:35
-
00:55
-
00:31
- 24 мая 2022
-
23:44
-
23:36
-
22:51
-
22:01
-
21:35
-
21:24
-
21:01
-
20:39
-
20:08
-
19:39
-
19:27
-
18:58
-
18:52