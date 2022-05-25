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Бадоса – о завершившем карьеру Цонге: в 12 лет я мечтала подавать так же

Бадоса – о завершившем карьеру Цонге: в 12 лет я мечтала подавать так же
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Победительница трёх турниров WTA и четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала новость о завершении карьеры француза Жо-Вильфрида Цонги. Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Цонга уступил норвежцу Касперу Рууду (8).

«Он заплакал ещё до того, как закончился матч, и тогда меня тоже пробило на эмоции. Я почувствовала то же, что и он. Я люблю теннис и никогда не хотела бы уходить из него.

Я слежу за Жо с детства. Когда мне было 11 или 12 лет, я смотрела его выступления, и он был таким взрывным… потрясающий игрок. Мы с тренером изучали его подачу, потому что я мечтала подавать так же. Он вдохновлял меня, потому что всегда оставался позитивным на корте и за его пределами», – сказала спортсменка на пресс-конференции.

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