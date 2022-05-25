Навратилова: Рублёв написал на камере «нет войне», но не сможет играть на Уимблдоне. Плохо

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о решении организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Напомним, решение организаторов Уимблдона идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают россиянам и белорусам играть в нейтральном статусе.
Навратилова вспомнила, как седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в феврале после выхода в финал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) написал на стекле телекамеры «No war, please», что переводится как «Нет войне, пожалуйста».
«Есть такой игрок, как Рублёв. Он написал на камере «нет войне», но не сможет сыграть [на Уимблдоне]. В этой ситуации нет победивших.
Отсюда нет хорошего выхода. Плохая ситуация с Уимблдоном, принявшим такое решение. А теперь ещё одно сомнительное решение о лишении очков», — приводит слова Навратиловой Independent, ссылаясь на Talk TV.
Ранее ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян и белорусов.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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