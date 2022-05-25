Даниил Медведев рассказал, в чём секрет успеха укороченных ударов Карлоса Алькараса

Чемпион US Open – 2021 и вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался о восходящей испанской звезде — Карлосе Алькарасе.
В частности, Медведев отметил способность Алькараса выигрывать очки укороченными мячами в больших матчах.
«Помню, мы тренировались в Индиан-Уэллсе, тогда он ещё не выиграл турниры в Майами и Мадриде. И он часто укорачивал. Какие-то мячи я доставал, а какие-то – нет. Но он действительно часто их использовал.
На соревнованиях их труднее исполнять. Я не видел много его матчей на грунте, но смотрел хайлайты — он выполняет укороченные мячи в ключевые моменты. Его удары от земли — одни из самых тяжёлых, и обычно ты стоишь на пятках, чтобы ответить, что позволяет ему использовать укороченные удары», – сказал Медведев на пресс-конференции.
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