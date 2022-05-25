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Стефанос Циципас оставил поэтичный пост после отыгрыша с 0:2 по сетам на «Ролан Гаррос»

Стефанос Циципас оставил поэтичный пост после отыгрыша с 0:2 по сетам на «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в соцсетях после победы в первом круге «Ролан Гаррос». На старте турнира Циципас обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2.

«Оставь свою душу там — и Вальхалла будет ждать тебя», — написал Стефанос.

Во втором раунде Открытого чемпионата Франции Стефанос Циципас встретится с представителем Чехии Зденеком Коларжем.

Турнирная сетка

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил как раз Циципаса.

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