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Шамиль Тарпищев: четвертьфинал «Ролан Гаррос» — предел мечтаний для Даниила Медведева

Шамиль Тарпищев: четвертьфинал «Ролан Гаррос» — предел мечтаний для Даниила Медведева
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступления российских игроков Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Франции. Ранее Медведев и Рублёв вышли во второй круг «Ролан Гаррос». Даниил обыграл 103-ю ракетку мира Факундо Багниса (Аргентина), а Андрей — 71-го номера рейтинга ATP Квон Сон У (Республика Корея).

«Медведев и Рублёв могут встретиться в 1/4 финала. Считаю, что четвертьфинал был бы пределом мечтаний для Дани, учитывая, что он только после травмы и только набирает форму», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Медведев пропустил начало грунтового сезона из-за операции по удалению грыжи.

Турнирная сетка
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