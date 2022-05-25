Шамиль Тарпищев: четвертьфинал «Ролан Гаррос» — предел мечтаний для Даниила Медведева
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступления российских игроков Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Франции. Ранее Медведев и Рублёв вышли во второй круг «Ролан Гаррос». Даниил обыграл 103-ю ракетку мира Факундо Багниса (Аргентина), а Андрей — 71-го номера рейтинга ATP Квон Сон У (Республика Корея).
«Медведев и Рублёв могут встретиться в 1/4 финала. Считаю, что четвертьфинал был бы пределом мечтаний для Дани, учитывая, что он только после травмы и только набирает форму», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, Медведев пропустил начало грунтового сезона из-за операции по удалению грыжи.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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