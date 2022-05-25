Райлли Опелка назвал теннисиста с лучшим форхендом в мире
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17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка назвал, по его мнению, игрока с лучшим форхендом (ударом по мячу после его отскока от корта) в мире. Им оказался 4-й номер рейтинга грек Стефанос Циципас.
«У Цици лучший форхенд в мире», – написал Опелка в социальных сетях.
На стартовавшем в воскресенье, 22 мая, Открытом чемпионате Франции Циципас с трудом, по итогам пяти сетов, одолел в первом раунде соревнований итальянца Лоренцо Музетти (66), после выступления признавшись, что имел проблемы с настроем.
На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Циципас дошёл до финального матча, где по итогам пяти сетов уступил действующему лидеру сезона и 20-кратному победителю турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу.
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