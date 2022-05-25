Хенмэн и Корретха разобрали поступок Рублёва, который чуть не попал мячом в работника «РГ»

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн и двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха обсудили инцидент, произошедший с россиянином Андреем Рублёвым после первого сета в стартовом матче «Ролан Гаррос», где он встречался с представителем Южной Кореи Квоном Сон У.

Рублёв проиграл первую партию на тай-брейке (6:7 (5:7)) и со злости ударил мячом в край скамейки – тот после отскока чуть не попал в голову работнику корта. У мужчины с головы слетела кепка, когда он пытался прикрыться. После этого Андрей швырнул на корт ракетку и смял бутылку с водой.

«Никому не хочется бить по мячу, попадать в детей. Это может быть дорогая ошибка, как я убедился в 1995-м (Хенмэна дисквалифицировали на Уимблдоне за схожий проступок. — Прим. «Чемпионата»)… Когда видишь, как игрок ломает ракетку, с этим тоже не хочется мириться, но это ни на что не влияет. А вот когда начинают бить по мячу, это может стать опасным для окружающих. Мы видели, как Зверев бил по судейской вышке. Это некрасиво для спорта», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

«Контролировать свои эмоции нужно всем, не только теннисистам. Во всём мире все так нервничают. Надо контролировать свои эмоции, без сомнения. Они делают это не специально. Но если они делают что-то не так, их нужно забанить, дисквалифицировать или что-то в этом роде. Рублёву очень повезло. Ему повезло, что он ни в кого не попал, что ничего не произошло. Но игрокам действительно нужно быть осторожными, потому что это может быть очень опасно», — сказал Корретха.

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