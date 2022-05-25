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Эмма Радукану проиграла Александре Саснович во втором круге «РГ», хотя выиграла первый сет

Эмма Радукану проиграла Александре Саснович во втором круге «РГ», хотя выиграла первый сет
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Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британка Эмма Радукану потерпела поражение в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была белоруска Александра Саснович. Радукану выиграла первый сет, но отдала следующие две партии. Окончательный счёт матча — 3:6, 6:1, 6:1 в пользу Саснович. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут

Радукану трижды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Она использовала два брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 29%). Саснович выполнила один эйс и однажды ошиблась на подаче. У неё пять реализованных брейк-пойнтов из 13 (38%).

В третьем круге Александра Саснович сыграет либо с немкой Анжеликой Кербер, либо с француженкой Эльзой Жакмо.

Турнирная сетка
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 12:10 МСК
Александра Саснович
47
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 1
         
Эмма Радукану
12
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

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