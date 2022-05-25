Энди Маррей сделал заявление по лишению Уимблдона рейтинговых очков ATP и WTA

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за решение организаторов отстранить россиян и белорусов от турнира.
«Я слежу за гольфом очень внимательно, но понятия не имею, сколько рейтинговых очков получает победитель «Мастерса». Мы с друзьями любим футбол, но никто из нас не знает и не интересуется, сколько рейтинговых очков получает команда за победу на чемпионате мира. Но я точно могу сказать, кто выиграл «Мастерс» и чемпионат мира.
Рискну предположить, что большинство людей, которые смотрят Уимблдон на центральном корте, через пару недель не будут помнить, сколько очков получил игрок за победу в третьем раунде. Но я гарантирую, что они запомнят, кто победил.
Уимблдон никогда не будет выставочным турниром. И никогда не будет восприниматься таковым. Всё», — написал Маррей в своём «твиттере».
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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