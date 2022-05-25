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Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
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Завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции – 2022, в котором 25-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов встречался с 90-м номером рейтинга, боливийцем Уго Дельеном.

Победу со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3 одержал Карен Хачанов. Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минут. Дельен выполнил три подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Хачанова шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Хачанов встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри (11) и австралийцем Джэйсоном Каблером (160). В данный момент Норри ведёт со счётом 2:0 по сетам.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 12:10 МСК
Уго Дельен
90
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 1 3  
4 		6 7 7 6  
             
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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