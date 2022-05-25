Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александра Саснович прокомментировала победу над Эммой Радукану на «Ролан Гаррос»

Александра Саснович прокомментировала победу над Эммой Радукану на «Ролан Гаррос»
Комментарии

47-я ракетка мира, белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала победу над чемпионкой US Open 2021 года, 19-летней британкой Эммой Радукану (12) в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Саснович обыграла Радукану со счётом 3:6, 6:1, 6:1.

«Очень непростой матч. После первого сета я не думала, что могу победить. Я просто проводила розыгрыш за розыгрышем. Я старалась играть агрессивнее и ментально была готова к тому, чтобы играть очко за очком.

Несколько месяцев назад у меня был ковид. Я не лучшим образом подготовилась к грунтовому сезону. Но, конечно, всё изменилось. На нас стало ходить гораздо больше людей. Чувствуется, как улучшилась атмосфера», — приводит слова Саснович Planet Sport.

Шикарный камбэк! Белоруска Саснович победила в Париже чемпионку US Open Эмму Радукану Шикарный камбэк! Белоруска Саснович победила в Париже чемпионку US Open Эмму Радукану

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022