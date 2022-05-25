Александра Саснович прокомментировала победу над Эммой Радукану на «Ролан Гаррос»

47-я ракетка мира, белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала победу над чемпионкой US Open 2021 года, 19-летней британкой Эммой Радукану (12) в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Саснович обыграла Радукану со счётом 3:6, 6:1, 6:1.
«Очень непростой матч. После первого сета я не думала, что могу победить. Я просто проводила розыгрыш за розыгрышем. Я старалась играть агрессивнее и ментально была готова к тому, чтобы играть очко за очком.
Несколько месяцев назад у меня был ковид. Я не лучшим образом подготовилась к грунтовому сезону. Но, конечно, всё изменилось. На нас стало ходить гораздо больше людей. Чувствуется, как улучшилась атмосфера», — приводит слова Саснович Planet Sport.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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