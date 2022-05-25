Американка Аманда Анисимова победила 100-ю ракетку мира и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»
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Американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла свой матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором её соперницей была хорватка Донна Векич. Анисимова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, победила Векич (100) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Анисимова, как и Векич, выполнила два эйса и совершила четыре двойные ошибки. Американка реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 (60%), а хорватка — три из семи (43%).
В третьем круге «Ролан Гаррос» Аманда Анисимова сыграет либо с четвёртой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари, либо с Каролиной Муховой (81), представляющей Чехию.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 14:45 МСК
28
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
100
Донна Векич
Д. Векич
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Комментарии
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